TFF 2. Lig'e yükselen ilk iki takım belli oldu

TFF 3. Lig takımlarından 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Nesine 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından 12 Bingölspor, 3. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.
Grubunda 12 Bingölspor 56 puanla, Sebat Gençlikspor ise 64 puanla ilk sırada yer alıyor.
