Sultanlar Ligi biletini alan iki takım belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmalarının ardından Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün maçlarında Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş da Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup etti.



Final etabının ardından 9 puanla Afyon Belediyesi Yüntaş ilk sırada ve 5 puanla Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.



İki takıma kupa ve madalyaları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, tarafından verildi.



