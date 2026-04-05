05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sultanlar Ligi biletini alan iki takım belli oldu

Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

calendar 05 Nisan 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmalarının ardından Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün maçlarında Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş da Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

Final etabının ardından 9 puanla Afyon Belediyesi Yüntaş ilk sırada ve 5 puanla Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

İki takıma kupa ve madalyaları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, tarafından verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
