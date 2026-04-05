Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 90+7'de verilen penaltı kararına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir paylaşımda da "Maç bitti" denilirken, siyah bir görüntü kullanıldı.
Beşiktaş'ın üçüncü paylaşımında ise "Emek hırsızları" denildi.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir paylaşımda da "Maç bitti" denilirken, siyah bir görüntü kullanıldı.
Beşiktaş'ın üçüncü paylaşımında ise "Emek hırsızları" denildi.