Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.Maçın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı.Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve ayrıca pozisyon anının ceza sahası dışında olduğunu belirtti. Yasin Kol penaltının atılmasını istedi. Bu karar sonrası yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve sarı-lacivertliler derbiyi kazandı.