Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki golü VAR'dan döndü

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide bulduğu gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.
Maçın 56. dakikasında Fenerbahçe kullandığı korner sonrasında Gökhan Sazdığı'nın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Fenerbahçe gol sevinci yaşarken, VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan uyarı geldi.
Orta hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle golün geçersiz sayıldığını belirtti.
