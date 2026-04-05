Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki!

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.



"İNSANI PES ETTİRİYORLAR"



Karşılaşmada verilen kararlara isyan eden Gerin, "Yazık artık! Yeter! Antalyalı oyuncu efelik yapıyor. Ortalık karışıyor. Herkese kart. Benim oyuncum atılıyor. Benim oyuncum gole gidiyor, yetişecek kimse yok, sarı kart. Golden önce faul var. Ona bakmıyor. 5 dakika VAR'dan penaltıyı çözemiyor. Yazık değil mi ya? İnsanı pes ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.



"FAUL YAPILAN BİZİZ, ATILAN BİZİZ!"



Maçın skoruna rağmen yaşananların göz ardı edileceğini savunan Gerin, "Şimdi 3-0 ya, konuşulacak bir şey yok derler. Gel nasıl 3-0 olduğuna bak. Nasıl bir vicdan var sizde? Oyunu geren sensin, doğru karar vermeyen sensin. Yazık Kur'an çarpsın yazık. Faul yapılan biziz, darbe yapılan biziz, atılan biziz. Ama akşam derbi var. Kimse konuşmaz Eyüpspor'u. Bunlar manşet olmaz. Eyüpspor'u ez geç! Allah Türk futbolunu kurtarsın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



