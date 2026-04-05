05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki!

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor maçı sonrası hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

calendar 05 Nisan 2026 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"İNSANI PES ETTİRİYORLAR"

Karşılaşmada verilen kararlara isyan eden Gerin, "Yazık artık! Yeter! Antalyalı oyuncu efelik yapıyor. Ortalık karışıyor. Herkese kart. Benim oyuncum atılıyor. Benim oyuncum gole gidiyor, yetişecek kimse yok, sarı kart. Golden önce faul var. Ona bakmıyor. 5 dakika VAR'dan penaltıyı çözemiyor. Yazık değil mi ya? İnsanı pes ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"FAUL YAPILAN BİZİZ, ATILAN BİZİZ!"

Maçın skoruna rağmen yaşananların göz ardı edileceğini savunan Gerin, "Şimdi 3-0 ya, konuşulacak bir şey yok derler. Gel nasıl 3-0 olduğuna bak. Nasıl bir vicdan var sizde? Oyunu geren sensin, doğru karar vermeyen sensin. Yazık Kur'an çarpsın yazık. Faul yapılan biziz, darbe yapılan biziz, atılan biziz. Ama akşam derbi var. Kimse konuşmaz Eyüpspor'u. Bunlar manşet olmaz. Eyüpspor'u ez geç! Allah Türk futbolunu kurtarsın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
