05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Muğlaspor şampiyonluk yarışında havlu attı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, deplasmanda şampiyonluk yarışındaki rakibi Batman Petrolspor'a 1-0 yenildi.

05 Nisan 2026 16:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca Batman Petrolspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Muğlaspor, son haftalardaki puan kayıplarının ardından rakibine en önemli maçta deplasmanda 1-0 yenilerek şansını mucizelere bırakıp Play-Off'a bilenmeye başladı.

Besim Durmuş'un yerine göreve gelen Mustafa Sarıgül yönetimindeki ilk maçta Batman'a deplasmanda mağlup olan Muğlaspor, bitime 4 maç kala rakibinin 11 puan gerisine düştü.

Batman hafta içi 8 Nisan Çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için çıkacak.

YASİN'İ DE KAYBETTİ

Muğlaspor kalan maçlarda 4'te 4 yapsa bile Batman Petrolspor'a bu periyotta 2 puan yetecek. Ligde daha önce 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Muğlaspor sezonun en önemli döneminde son 5 maçta 3 yenilgi alırken, Play-Off öncesi yıldız golcüsü Yasin Abdioğlu'nu da kaybetti.

Ligde attığı 17 golle takımını sırtlayan Yasin, Batman maçında dizinden ciddi şekilde sakatlanıp oyuna devam edemedi. Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç da memleketi Batman'daki kritik mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
