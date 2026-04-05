Mircea Lucescu, yoğun bakım ünitesine alındı!

Türkiye ile oynanan Dünya Kupası play-off yarı final maçının ardından rahatsızlanan ve hastaneye yatırılan Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi.



Cuma akşamı ve cumartesi günü durumu iyi olan Lucescu'nun durumu pazar sabaha karşı kötüleşti. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı.



Lucescu'nun kaldığı Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden de deneyimli teknik direktörün durumu için açıklama yapıldı.



Lucescu için yapılan açıklama şu şekilde:



"Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı.



Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti.



Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz."



