05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Mircea Lucescu, yoğun bakım ünitesine alındı!

Hastanede kalan Mircea Lucescu'nun durumu sabaha karşı kötüleşti. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

05 Nisan 2026 11:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Türkiye ile oynanan Dünya Kupası play-off yarı final maçının ardından rahatsızlanan ve hastaneye yatırılan Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi.

Cuma akşamı ve cumartesi günü durumu iyi olan Lucescu'nun durumu pazar sabaha karşı kötüleşti. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

Lucescu'nun kaldığı Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden de deneyimli teknik direktörün durumu için açıklama yapıldı.

Lucescu için yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı.

Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti.

Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
