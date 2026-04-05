Erkekler Kupa Voley dörtlü finali başlıyor!

2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, 6 Nisan Pazartesi günü Eskişehir'de başlayacak.
İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32'ncisi, 6 Nisan Pazartesi günü ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu'nda yapılacak.
Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe Medicana'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.
6 Nisan Pazartesi günü oynanacak yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor 15.00'te, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana ise 19.00'da karşılaşacak.
Kupanın sahibi, 7 Nisan Salı günü 19.00'da başlayacak final maçının ardından belli olacak.
Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var
Kupayı 9 kez müzesine götüren Halkbank, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.
Başkent ekibini, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş takip ediyor.
Erkekler Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Halkbank
|9
|Fenerbahçe
|5
|Netaş
|4
|Arkas
|3
|Eczacıbaşı
|3
|Arçelik
|2
|SSK
|2
|Ziraat Bankası
|1
|Spor Toto
|1
|Sönmez Filamentspor
|1