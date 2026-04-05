05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Erkekler Kupa Voley dörtlü finali başlıyor!

Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, 6 Nisan Pazartesi günü Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor ile Eskişehir'de başlıyor.

05 Nisan 2026 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, 6 Nisan Pazartesi günü Eskişehir'de başlayacak.

İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32'ncisi, 6 Nisan Pazartesi günü ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu'nda yapılacak.

Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe Medicana'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.

6 Nisan Pazartesi günü oynanacak yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor 15.00'te, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana ise 19.00'da karşılaşacak.

Kupanın sahibi, 7 Nisan Salı günü 19.00'da başlayacak final maçının ardından belli olacak.

Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Kupayı 9 kez müzesine götüren Halkbank, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

Başkent ekibini, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş takip ediyor.

Erkekler Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonluk
Halkbank 9
Fenerbahçe 5
Netaş 4
Arkas 3
Eczacıbaşı 3
Arçelik 2
SSK 2
Ziraat Bankası 1
Spor Toto 1
Sönmez Filamentspor 1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
