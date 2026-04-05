05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yüzme milli takım seçmeleri sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

05 Nisan 2026 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan organizasyona, 17 kulüpten 138 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde kupa ve madalya törenin düzenlendi. Törende, dereceye giren sporculara madalya, kulüplere de kupaları takdim edildi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, basın mensuplarına verdiği demeçte, şampiyonanın farklı yaş gruplarında çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

Federasyon olarak uluslararası başarı hedeflediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Organizasyonu kazasız, belasız tamamladık. Sporcularımızı kupa ve madalyalarını takdim ederek uğurladık. Bu organizasyonun anlamı büyük. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle bu organizasyonu yaptık. Bu desteklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Federasyon Başkanımız Kadir Sağlam ve yönetim kurulumuzla birlikte sporcularımızın uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızı okutması ve bayrağımızı dalgalandırması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Elazığ'da başarılı bir şampiyona gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
