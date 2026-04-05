Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!

Bundesliga 2. Ligi'nin 28. haftasında Schalke 04, evinde Karlsruher'i konuk etti.
AufSchalke Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Schalke 04'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Bu golle birlikte milli oyuncu, 28 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkıya ulaştı.
Kırmızı kart cezası olan Edin Dzeko ise kadroda yer almadı.
Bu sonucun ardından Schalke 04, 55 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Karlsruher 37 puanla 9. sırada kaldı.
Gelecek haftada Schalke 04 deplasmanda Elversberg ile karşılaşacak. Karlsruher ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.
