Türkiye'nin en büyüğü; Dapper Man

Türk at yarışçılığının en prestijli kupalarından biri olan G1 Akdeniz Derbisi, 5 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda büyük bir heyecanla tamamlandı. 4 milyon TL birincilik ikramiyesinin sahibi, geçen yılın şampiyonu Dapper Man oldu. Klein ise ikinciliğe yerleşerek yine podyumda yerini aldı.



DAPPER MAN; "EN BÜYÜK BENİM"

Değişen jokeyi Selim Kaya'nın idaresinde 2100 metrelik kum piste çıkan Dapper Man, rakiplerine fark yaratarak kupa yolculuğunu tamamladı ve Akdeniz Derbisi'nde üst üste zafer yaşayan nadir safkanlar arasına girdi. Yarış öncesi favori gösterilen Dapper Man, bu sonuçla sahip ( CEM KAAN PARSAK (%50) - ASLAN TEPELİ (%50) ikilisine büyük bir başarı armağan etti. Yarış öncesi sorunları olduğu belirtilen, jubile edeceği konuşulan şampiyon safkan bir kez daha kazandı.

Kısa bir araya girdikten sonra ara veren, son pistte 1200 metrelik galobunda ortaya koyduğu performansla "hazırım" sinyali veren Dapper Man'in bu zaferi sürpriz değildi. Marcavelly gibi hız ve erken aksiyon veren bir baba hattını, Unaccounted For'dan gelen klasik Amerikan dayanıklılık damarıyla birleştiren genetik yapısı, onu kum pistte rakipsiz kılıyor.



KLEIN, YİNE İKİNCİ

İstikrarlı koşularına karşın bir türlü kariyerine G1 birinciliği ekleyemeyen ve yarışseverin duygusal bir bağ beslediği KLEIN (Ö. Yıldırım - Annabella Sponza Tırpançeker - Ş. Özdeniz) güçlü bir finiş yaparak ikincilik kürsüsüne oturdu.

Pist üzerinde adeta bir "eski şampiyonlar buluşması" yaşanan Akdeniz Derbisi'nde Captain Fantastic ve The Protecter ise beklentileri tam karşılayamadı.