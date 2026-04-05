05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yüzbinlerce kişi bugünü bekledi. Akdeniz Derbisi koşuldu. Dapper Man, Akdeniz derbisinde son düzlükte yaptığı etkili sprintle yarışı kazanarak formunu ve gücünü ortaya yansıttı. Noktayı koydu...

05 Nisan 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 19:33
Türkiye'nin en büyüğü; Dapper Man
Türk at yarışçılığının en prestijli kupalarından biri olan G1 Akdeniz Derbisi, 5 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda büyük bir heyecanla tamamlandı. 4 milyon TL birincilik ikramiyesinin sahibi, geçen yılın şampiyonu Dapper Man oldu. Klein ise ikinciliğe yerleşerek yine podyumda yerini aldı.

DAPPER MAN; "EN BÜYÜK BENİM"
 
Değişen jokeyi Selim Kaya'nın idaresinde 2100 metrelik kum piste çıkan Dapper Man, rakiplerine fark yaratarak kupa yolculuğunu tamamladı ve Akdeniz Derbisi'nde üst üste zafer yaşayan nadir safkanlar arasına girdi. Yarış öncesi favori gösterilen Dapper Man, bu sonuçla sahip (CEM KAAN PARSAK (%50) - ASLAN TEPELİ (%50) ikilisine büyük bir başarı armağan etti. Yarış öncesi sorunları olduğu belirtilen, jubile edeceği konuşulan şampiyon safkan bir kez daha kazandı.
 
Kısa bir araya girdikten sonra ara veren, son pistte 1200 metrelik galobunda ortaya koyduğu performansla "hazırım" sinyali veren Dapper Man'in bu zaferi sürpriz değildi. Marcavelly gibi hız ve erken aksiyon veren bir baba hattını, Unaccounted For'dan gelen klasik Amerikan dayanıklılık damarıyla birleştiren genetik yapısı, onu kum pistte rakipsiz kılıyor.

KLEIN, YİNE İKİNCİ
 
İstikrarlı koşularına karşın bir türlü kariyerine G1 birinciliği ekleyemeyen ve yarışseverin duygusal bir bağ beslediği KLEIN (Ö. Yıldırım - Annabella Sponza Tırpançeker - Ş. Özdeniz) güçlü bir finiş yaparak ikincilik kürsüsüne oturdu.
 
Pist üzerinde adeta bir "eski şampiyonlar buluşması" yaşanan Akdeniz Derbisi'nde Captain Fantastic ve The Protecter ise beklentileri tam karşılayamadı.
 
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda heyecan dolu anlara sahne olan 2026 yılı Akdeniz Derbisi (G1/ULS), geçtiğimiz yılın şampiyonu Dapper Man'in gövde gösterisine dönüştü. 4 ve yukarı yaşlı 12 safkan İngiliz atının kum pistteki amansız mücadelesinde, doru safkan rakiplerini geride bırakarak kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

ŞAMPİYON UNVANINI KORUDU

Selim Kaya idaresindeki Dapper Man, 2100 metre mesafeli yarışı 2.14.99'luk derecesiyle ilk sırada tamamladı. Bu galibiyetle birlikte: Üst üste 2. Kez Akdeniz Derbisi'ni kazanma başarısı gösterdi. Kariyerindeki toplam Grup koşu galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Jokey Selim Kaya ise 11 yıl aradan sonra Akdeniz Derbisi zaferiyle tanıştı.

YARIŞIN İLK BEŞ SIRALAMASI

Zorlu koşuda ikincilik mücadelesi de nefes kesti. İşte tabelanın ilk beş sırası ve jokeyleri:

SIRA
AT İSMİ
JOKEY

1.
Dapper Man
Selim Kaya

2.
Klein
Özcan Yıldırım

3.
Wolf Seyfo
Ahmet Çelik

4.
Görkem Kaptan
Ercan Çankaya

5.
Dragon Kingdom
Mert Ali Solmaz
 
 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
