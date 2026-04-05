Türkiye'nin en büyüğü; Dapper Man

DAPPER MAN; "EN BÜYÜK BENİM"
KLEIN, YİNE İKİNCİ
ŞAMPİYON UNVANINI KORUDU
Selim Kaya idaresindeki Dapper Man, 2100 metre mesafeli yarışı 2.14.99'luk derecesiyle ilk sırada tamamladı. Bu galibiyetle birlikte: Üst üste 2. Kez Akdeniz Derbisi'ni kazanma başarısı gösterdi. Kariyerindeki toplam Grup koşu galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Jokey Selim Kaya ise 11 yıl aradan sonra Akdeniz Derbisi zaferiyle tanıştı.
YARIŞIN İLK BEŞ SIRALAMASI
Zorlu koşuda ikincilik mücadelesi de nefes kesti. İşte tabelanın ilk beş sırası ve jokeyleri:
SIRA
AT İSMİ
JOKEY
1.
Dapper Man
Selim Kaya
2.
Klein
Özcan Yıldırım
3.
Wolf Seyfo
Ahmet Çelik
4.
Görkem Kaptan
Ercan Çankaya
5.
Dragon Kingdom
Mert Ali Solmaz
Yarış özelinde; Kleın nasıl bir yürek nasıl bir ciger çok başka çok her yerde mücadelede kalıyor,Görkem Kaptan Müthiş koştu,Wolf Seyfo geri dönüyor tırnağından geleni yaptı The Protecter istenildiği gibi koşmadı bu heyecanı yaşamak bile çok güzel tüm atların sahiplerine…
— gnocchi🎙️💫 (@Niyazi19940601) April 5, 2026
