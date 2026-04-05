05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Karagümrük umut tazeledi: Rizespor karşısında 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 05 Nisan 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 16:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 39. dakikada Serginho kaydetti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. 

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Ali Sowe, 70. dakikada Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü attı. 

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Shavy Babicka Fatih Karagümrük'ü bir kez daha öne geçiren golü attı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fatih Karagümrük oldu.

5. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde bu sezonki 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaştı. İstanbul ekibi, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2., toplamda ise 11. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağdan Augusto'nun ortasına penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak kaleci Grbic'de kaldı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Larsson'un ceza yayı gerisinden pasında savunmanın arkasına hareketlenen Verde, ceza sahası içinde topla buluştuktan hemen sonra Serginho'yu gördü. Serginho'nun altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük, maçtan önce ısınmaya "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Augusto'nun sağdan ortasında kale önünde önce Esgaio'ya sonra Sowe'a çarpan top, ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Uzun mesafeden kullanılan serbest atışta Tiagu Çukur, ceza sahası içi sol çaprazda topu kafayla arka direğe gönderdi. Babicka'nın yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Dk. 86 Muhammed Kadıoğlu), Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 69 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 86 Traore), Serginho (Dk. 76 Barış Kalaycı)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 90+1 Emrecan Bulut), Taylan Antalyalı (Dk. 72 Papanikolaou), Augusto (Dk. 72 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 60 Sowe), Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 90+1 Pierrot)

Goller: Dk. 39 Serginho, Dk. 87 Babicka (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Samet Akaydin, Dk. 74 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.