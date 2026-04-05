Haber Tarihi: 05 Nisan 2026 19:46 -
Güncelleme Tarihi:
05 Nisan 2026 19:46
İZLE Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı, Fenerbahçe Beşiktaş dev derbi link
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz yayın izleme detayları
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 139 müsabakada sarı-lacivertliler 50, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 161 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.
KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR
İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 63 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 44 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 63 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.
FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI GOLLERİ İZLE
TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak. Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ ÖNE ÇIKABİLİR
Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi kaptan Orkun Kökçü, performansıyla dikkati çekiyor. Ligde forma giydiği 23 maçta 6 gole imza atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında skor üretti. Ligde son iki karşılaşmada da gol kaydeden Orkun, son haftalarda hem siyah-beyazlı hem de ay-yıldızlı formayla etkili maçlar çıkardı. Ayrıca, Orkun Kökçü'nün Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ LİGDE SON İKİ MAÇI KAZANDI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine üst üste aldığı iki galibiyetle çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'a evinde 1-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Süper Lig'de son 6 maçta da 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ 2026 YILINDA 1 KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ LİGDE SON 5 MAÇTA 2 GOL YEDİ
Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçta kalesinde 2 gol gördü. Devre arasındaki takviyelerle savunmasını güçlendiren Beşiktaş, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında rakiplerinin birer kez gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Söz konusu süreçte Göztepe (4-0), Kocaelispor (0-1) ve Gençlerbirliği'ni (0-2) mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 31 gol yedi.
364. RANDEVU
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçla 364. kez birbirlerine rakip olacak. Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.
