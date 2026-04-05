05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Thorsten Fink: "Ana hedefimiz Türkiye Kupası"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Nisan 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

"PENALTI KONUSUNA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Fink, "Her zaman kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performans da önemlidir. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istedik ama başaramadık. İlk kontratakta golü yedik. Bizim gösterdiğimiz performansa baktığımızda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Son dakikada kaçırdığımız penaltıya baktığımızda şansız olduğumuzu söyleyebiliriz. Performansa baktığımızda taraftarımızın mutlu olması gerekiyor. Ntcham, son penaltıyı gole çevirmişti. O yüzden ona kullandırdık ama penaltı atışları konusuna mutlaka çözüm bulacağız." diye konuştu.

"ANA HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Ana hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade eden Fink, "İlk 5 için çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Elbette bugün istediğimiz sonucu elde edemedik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün bunu gerçekleştiremedik. İlk 5'te olmak istiyorsak rakiplerimizin maç kaybedip bizim kazanmamız gerekiyor. Ana hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve oradan da Avrupa'ya gitmek. Kupayı kazanmak kolay olmayacaktır. İlk 5 hedefinin bu sezon zor olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
