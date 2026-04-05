05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Altınordu'dan galibiyet serisi!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, son 5 maçında; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak bir çıkış yakaladı.

calendar 05 Nisan 2026 15:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altınordu, son 5 maçında; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakaladı.

Bu periyotta topladığı 13 puanla 15 puandan 28 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 31 hafta sonra kurtulduğu düşme hattının 5 puan üzerine çıktı. Kırmızı-lacivertliler son 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Altınordu bu karşılaşmalarda Şanlıurfaspor'la (D) 0-0 berabere kalırken; Kastamonuspor, Muğlaspor (D) ve Ankaraspor'u 1-0'lık skorlarla devirdi.

KURTULUŞUNU İLAN ETMEYE YAKIN

Bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Altınordu, zorlu Ankaraspor randevusunun ardından galibiyeti önce seyircisiyle, sonra soyunma odasında doyasıya kutladı.

Bitime 4 maç kala kurtuluşunu ilan etmeye yaklaşan kırmızı-lacivertlilerde attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren tecrübeli stoper Eren Tokat, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Deneyimli savunmacı geçen sezon Altay derbisinde gol atma başarısı göstermişti.

Ligde 8 Nisan Çarşamba günü bir basamak altında düşme potasında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor'a konuk olacak İzmir ekibinde stoper Sadi ise cezalı durumuna düştü.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
