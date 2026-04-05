Altınordu'dan galibiyet serisi!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.



Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altınordu, son 5 maçında; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakaladı.



Bu periyotta topladığı 13 puanla 15 puandan 28 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 31 hafta sonra kurtulduğu düşme hattının 5 puan üzerine çıktı. Kırmızı-lacivertliler son 4 müsabakada kalesini gole kapattı.



Altınordu bu karşılaşmalarda Şanlıurfaspor'la (D) 0-0 berabere kalırken; Kastamonuspor, Muğlaspor (D) ve Ankaraspor'u 1-0'lık skorlarla devirdi.



KURTULUŞUNU İLAN ETMEYE YAKIN



Bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Altınordu, zorlu Ankaraspor randevusunun ardından galibiyeti önce seyircisiyle, sonra soyunma odasında doyasıya kutladı.



Bitime 4 maç kala kurtuluşunu ilan etmeye yaklaşan kırmızı-lacivertlilerde attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren tecrübeli stoper Eren Tokat, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Deneyimli savunmacı geçen sezon Altay derbisinde gol atma başarısı göstermişti.



Ligde 8 Nisan Çarşamba günü bir basamak altında düşme potasında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor'a konuk olacak İzmir ekibinde stoper Sadi ise cezalı durumuna düştü.







