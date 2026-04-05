05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ampute futbolcunun hayali dünya kupası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 38 yaşındaki milli futbolcusu Emin Tiryaki, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

05 Nisan 2026 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ampute futbolcunun hayali dünya kupası
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 38 yaşındaki milli oyuncusu Emin Tiryaki, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmak ve jübile yaparak antrenör olmak istiyor.

Tiryaki'nin, henüz 23 yaşındayken Çorum'da futbol oynadığı sırada girdiği hava topu mücadelesinde bacağındaki atardamarı koptu. Genç futbolcu yapılan tedaviye rağmen ayağı kangren oldu ve sağ bacağı diz altından ampute edildi.

Yaşadığı olaydan yaklaşık 2 sene sonra ampute futbolla tanışan Tiryaki, kendi çabalarıyla Ankara Yenimahalle Belediyespor teknik direktörü İsmail Temiz ile iletişime geçti.

Takımda defans oyuncusu olarak ampute futboluna başlayan Tiryaki, bir sonraki yıl ise milli takıma seçildi. Tiryaki, azmi ve mücadelesi sayesinde Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 38 yaşındaki milli oyuncu, futbolu bıraktığında antrenör olarak kariyerine devam etmek istiyor.

Tiryaki, hayal ettiği bütün başarıları ampute futbolunda yakaladığını söyledi.

Başarılı bir futbolcu olma yolunda ilerlerken bacağının ampute edilmek zorunda kaldığını belirten Tiryaki, "Futbola 8 yaşında başladım. Çorum'da minikler, yıldızlar, B genç, A genç, PAF takımı, sonra Çorumspor'da üçüncü ligde ve ikinci ligde mücadele ettim. Beşiktaş'a transfer olacağım sene geçirdiğim bir kaza sonucu atardamarımı kaybettim. Damar nakli olduk kangrene çevirdi." dedi.

Ayağını kaybettikten sonra hayata küstüğünü dile getiren Tiryaki, ampute futbol ile yeniden hayata tutunduğunu ifade etti.

Tiryaki, ulusal ve uluslararası birçok başarı yaşadığına değinerek, "2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi düzenlenmesi Gürcistan'daydı o zaman. Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü takımıyla Gürcistan'da düzenlenen şampiyonlar ligini aldık. 2024 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında milli takım oyuncusu olarak Avrupa şampiyonluğu, 2022 yılında dünya şampiyonluğu yaşadım." diye konuştu.

"Ampute futbolda hedeflerime ulaştım diyebilirim"

Ampute futbolcusu olarak elde ettiği başarıları antrenör olarak da devam ettirmek istediğini vurgulayan Tiryaki, "Ampute futbolda hedeflerime ulaştım diyebilirim. Her sporcunun hedefi formayı taşımak ve bayrağı göndere çektirmektir. Ben bunu takımımla birlikte 4-5 kez başardım. Bu sene benim son senem. Trabzon'a bir kupa getirip, milli takım ile Meksika'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasını kazanıp jübile yapmak ve artık antrenör olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, engelli veya engelsiz spor yapan herkesin kendisine bir hedef koyup hayata onunla birlikte tutunması gerektiğini vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
