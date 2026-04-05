Wilfried Zaha'nın geleceği için flaş açıklama!

Charlotte FC, MLS 2026 sezonundaki altıncı karşılaşmasında Philadelphia Union'ı sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip, Ashley Westwood'un 30. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının büyük bölümünde Charlotte üstün bir oyun sergilerken, Philadelphia 78. dakikada Danley Jean Jacques ile eşitliği yakaladı. Ancak bu gole yanıt gecikmedi; iki dakika sonra Wilfried Zaha sahneye çıkarak Charlotte'ın ikinci golünü kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray'dan kiralanarak kadroya dahil edilen Zaha, bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Philadelphia karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen oyuncu, gelecek hafta ligde oynanacak Nashville SC maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Charlotte FC Teknik Direktörü Dean Smith, Zaha'nın gördüğü kartla ilgili olarak, "Eğer bu sezon olduğu gibi aleyhine kararlar verilmeye devam ederse, bu ligde oynamaya devam etmek isteyip istemeyeceği bir soru işareti olacak. Bu kesin." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Zaha, geleceği hakkında ABD basınına yaptığı açıklamada, "Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda söylenebilecek daha fazla bir şey yok." dedi.
