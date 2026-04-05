05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Wilfried Zaha'nın geleceği için flaş açıklama!

MLS'te Charlotte FC formasıyla mücadele eden Wilfried Zaha, Philadelphia Union karşısında attığı golle takımına galibiyeti kazandırdı. Ancak yıldız oyuncu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ardından Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, Zaha'nın gördüğü kart hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Nisan 2026 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 17:09
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Charlotte FC, MLS 2026 sezonundaki altıncı karşılaşmasında Philadelphia Union'ı sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip, Ashley Westwood'un 30. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının büyük bölümünde Charlotte üstün bir oyun sergilerken, Philadelphia 78. dakikada Danley Jean Jacques ile eşitliği yakaladı. Ancak bu gole yanıt gecikmedi; iki dakika sonra Wilfried Zaha sahneye çıkarak Charlotte'ın ikinci golünü kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray'dan kiralanarak kadroya dahil edilen Zaha, bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Philadelphia karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen oyuncu, gelecek hafta ligde oynanacak Nashville SC maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Charlotte FC Teknik Direktörü Dean Smith, Zaha'nın gördüğü kartla ilgili olarak, "Eğer bu sezon olduğu gibi aleyhine kararlar verilmeye devam ederse, bu ligde oynamaya devam etmek isteyip istemeyeceği bir soru işareti olacak. Bu kesin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zaha, geleceği hakkında ABD basınına yaptığı açıklamada, "Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda söylenebilecek daha fazla bir şey yok." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.