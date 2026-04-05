05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Milli güreşçilerin Kastamonu kampı sona erdi

Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan Serbest Güreş A Milli Takımı ile 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Kastamonu kampı tamamlandı.

calendar 05 Nisan 2026 15:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serbest Güreş A Milli Takımı nisan ayında gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı da ekim ayında yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. 45 sporcunun katıldığı kamp bugün sona erdi.

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, 20-26 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını hatırlattı.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Demirtaş, "8 Nisan'da Elmadağ'da son kampımızı yapacağız. Şu ana kadar 4 kamp yaptık. Elmadağ'daki de beşinci kampımız olacak. Bu arada çeşitli turnuvalara gittik. Hatalarımızı, eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Ona göre çalışmalarımızı devam ettirdik. Artık form ve güreş antrenmanlarımız olacak. Onları da kazasız belasız tamamlayıp şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
