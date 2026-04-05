Fenerbahçe'ye derbide kötü haber

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin 21. dakikasında sakatlandı.
Asensio, orta sahada Ndidi ve Oh ile girdiği mücadele sırasında yerde kaldı ve doktorlar oyun alanına dahil oldu.
İspanyol oyuncu, tedavi görürken takım arkadaşı Ederson teknik ekibe değişiklik işareti yaptı.
Asensio, kendisini 1-2 dakika denedikten sonra yerini 24. dakikada Fred'e bıraktı.
