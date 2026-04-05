05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Amed Sportif, Erokspor maçı öncesi hata yapmadı

Amed Sportif, sahasında ağırladığı Boluspor'u 6-1 mağlup etti ve gelecek hafta Esenler Erokspor ile oynayacağı kritik maç öncesi 3 puanla moral buldu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif, 6-1'lik skorla kazandı.

Amed Sportif, 6. dakikada Mehmet Yeşil'in golüyle öne geçti.

Boluspor, Dean Lico'nun 31. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, 38. dakikada Mbaye Diagne ve 41. dakikada Celal Hanalp'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Diagne, 56. dakikada ikinci golünü attı. Daniel Mosquera Moreno 67, Dia Saba ise 71. dakikada farkı artırdı.

Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.

Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini elde eden 2. sıradaki Amed Sportif, puanını 70'e çıkardı ve 3. sıradaki Erokspor ile 4 puanlık farkı korudu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Boluspor ise 42 puanda kaldı.

Amed Sportif, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Tarkan Serbest), Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Murat Uçar, Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne (Dk. 66 Çekdar Orhan)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima (Dk. 73 Mustafa Çaylı), Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Onur Öztonga (Dk. 46 Rasheed), Işık Kaan Arslan(Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Balburdia

Goller: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Liço (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Balburdia, Dk. 27 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 87 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
