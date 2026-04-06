Murillo'dan sağlık durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda kafa travması şüphesiyle Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amir Murillo "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Murillo'da kırık olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcunun taburcu edildiğini duyuruldu;
"Müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır.
Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amir Murillo "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Murillo'da kırık olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcunun taburcu edildiğini duyuruldu;
"Müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır.
Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir."