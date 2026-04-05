Derbi performansı göz doldurdu

Fenerbahçe derbideki performansları ile taraftarından büyük alkış topladı.
Geçtiğimiz senelerde derbilerde istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sezon bam başka bir grafik çizdi.
Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.
Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.
