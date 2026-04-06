05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig puan durumunun yanı sıra; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalan maçları merak edilmeye başlandı! İşte merak edilenler...

calendar 05 Nisan 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 00:43
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışırken, zirvedeki dengeler adeta pamuk ipliğine bağlı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başı çektiği yarışta puan farklarının minimal seviyede olması, kalan haftaları kritik hale getirirken; takımların fikstür avantajı ve deplasman performansı belirleyici rol oynayacak.

İşte kalan maçlar ve puan durumu; 

Galatasaray'ın Maçları
Göztepe (D)
Kocaelispor
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin Maçları
Kayserispor (D)
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor

Trabzonspor'un Maçları
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Samsunspor (D)
Gençlerbirliği
Gaziantep FK
Eyüpspor

Beşiktaş'ın Maçları
Antalyaspor
Samsunspor (D)
Karagümrük
Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Rizespor (D)

SÜPER LİG PUAN DURUMU!







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
