05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Hakan Çalhanoğlu inanılmaz attı, Inter 5'ledi!

05 Nisan 2026 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 00:02
İtalya Ligi'nde 31. hafta maçında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla lider Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çlahnoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye yükseltti. Ligde 6. sıradaki Roma 54 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
