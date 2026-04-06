Hakan Çalhanoğlu inanılmaz attı, Inter 5'ledi!

İtalya Ligi'nde 31. hafta maçında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla lider Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çlahnoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye yükseltti. Ligde 6. sıradaki Roma 54 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.
