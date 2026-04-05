Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.



"POZİSYONUN PENALTIYLA ALAKASI YOK"



Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyona değinen Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.



"BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.



