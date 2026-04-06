05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Mircea Lucescu komaya girdi

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun cuma gecesi kalp krizi geçirmesinin ardından pazar günü komaya girdiğini duyurdu. Oğlu Razvan Lucescu, pazar akşamı Yunanistan'dan özel uçakla Bükreş'e geçti.

calendar 06 Nisan 2026 00:08
Mircea Lucescu komaya girdi
Mircea Lucescu, Romanya basınından birçok kaynağın duyurduğu üzere komaya girdi.

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş'teki Üniversite Hastanesinden taburcu edilmesi planlanırken kalp krizi geçirdi. Lucescu'nun durumunun Cumartesi akşamı kötüleştiği ve eski teknik direktörün yeniden yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

OĞLU MAÇTAN ÇIKIP BÜKREŞ'E GEÇTİ

Pazar akşamı Panathinaikos ile oynanan maçtan sonra direkt özel uçakla Bükreş'e geçen Lucescu'nun oğlu Razvan, "Ne diyebilirim ki? Zor ve karmaşık bir durum. Elimde fazla bilgi yok... Hastanedeki yetkililer size tüm bilgileri verecektir. Şu anda size bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: "DURUMU KÖTÜLEŞTİ"

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, pazar akşamı Antena 3'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun maalesef kritik olduğunu duyurdu. Rogobete, "Maalesef durumu kritik. Elimde bulunan ve kamuoyuna kesin olarak açıklayabileceğim bilgi bu. Yoğun bakımda, durumu kritik, tıbbi açıdan son 24-48 saat içinde durumu kötüleşti." dedi.

ROMANYA BASINI: "LUCESCU KOMADA"

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun komada olduğunu öne sürdü. Eski teknik direktörün durumu, cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru sağlık durumunun bir gecede kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine nakledilmesinin ardından çok ciddi noktaya geldi.

Üniversite Acil Hastanesindeki doktorlar, Il Luce'nin hayatını kurtarmak için çaresizce çaba sarf ettiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
