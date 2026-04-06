Emirhan Topçu'dan derbi sonrası açıklama: 'Seneye de aynısı olacak'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın son anlarında verilen penaltı kararı büyük tartışma yarattı.



Mücadelenin 90+11. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltının ardından siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet karara yoğun itirazda bulundu. VAR'ın devreye girmemesi ise Beşiktaş cephesinde tepki çekti.



Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, hakem kararına sert ifadelerle tepki gösterdi.



"SENEYE DE AYNISI OLACAK!"



Genç oyuncu, yaşanan pozisyona ilişkin Beyaz TV ekranlarına yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:



"Ne diyebilirim ki ben? Ne söyleyeyim? Ne söylesem boşa gidecek! Seneye de aynısı olacak! Bir şey söylemeye gerek yok."



