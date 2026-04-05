05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Domenico Tedesco'nun derbi başarısı!

Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde hiç derbi kaybetmedi.

05 Nisan 2026 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili dikakt çeken bir detay ortaya çıktı....

TEDESCO'NUN DERBİ BAŞARISI

Teknik Direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde hiç derbi kaybetmedi. Ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenen İtalyan teknik adam, Galatasaray'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'u her iki maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Tedesco, bir ilke imza atmak istiyor. Domenico Tedesco, Beşiktaş'a karşı Luis Aragones'ten (2008-2009 sezonu) bu yana Fenerbahçe'nin başında duble yapan ilk yabancı çalıştırıcı olmak istiyor.

BÜYÜK MAÇLARDA 10 PUAN

Domenico Tedesco'nun yönettiği Fenerbahçe, bu sezon ligde ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanırken, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Kanarya, Trabzonspor ile oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde de Galatasaray'a karşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.