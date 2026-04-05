Domenico Tedesco'nun derbi başarısı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Dev derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili dikakt çeken bir detay ortaya çıktı....
TEDESCO'NUN DERBİ BAŞARISI
Teknik Direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde hiç derbi kaybetmedi. Ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenen İtalyan teknik adam, Galatasaray'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'u her iki maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Tedesco, bir ilke imza atmak istiyor. Domenico Tedesco, Beşiktaş'a karşı Luis Aragones'ten (2008-2009 sezonu) bu yana Fenerbahçe'nin başında duble yapan ilk yabancı çalıştırıcı olmak istiyor.
BÜYÜK MAÇLARDA 10 PUAN
Domenico Tedesco'nun yönettiği Fenerbahçe, bu sezon ligde ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanırken, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Kanarya, Trabzonspor ile oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde de Galatasaray'a karşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
