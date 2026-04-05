05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sergen Yalçın, zaferin anahtarını preste görüyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında derbinin zaferini ön alan presiyle alabileceğine inanıyor.

calendar 05 Nisan 2026 12:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Sergen Yalçın, zaferin anahtarını preste görüyor!
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ligdeki son 2 sınavında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 ve evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorluk derecesi yüksek karşılaşmadan zaferle ayrılıp hem 3'te 3 yapmak hem de üçüncülük için umutlanmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaptı. Galibiyet planını hazırlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

FİZİKSEL GÜCÜN ÖNEMİNE VURGU

Direnci yüksek, güçlü orta saha ile dev randevuya çıkacak olan deneyimli teknik adam, talebelerine ön alanda pres yapmaları konusunda talimat verdi.

Mücadele gücünün önemine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın "Oyunu geride kabul etmemeliyiz. Savunmaya gömülmememiz gerekiyor. Derbide fiziksel olarak ayakta olan kazanır. Ligin ilk yarısında evimizde yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Rakibimiz bize karşı saha içinde agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz" dediği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
