Sergen Yalçın, zaferin anahtarını preste görüyor!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ligdeki son 2 sınavında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 ve evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorluk derecesi yüksek karşılaşmadan zaferle ayrılıp hem 3'te 3 yapmak hem de üçüncülük için umutlanmak istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaptı. Galibiyet planını hazırlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.
FİZİKSEL GÜCÜN ÖNEMİNE VURGU
Direnci yüksek, güçlü orta saha ile dev randevuya çıkacak olan deneyimli teknik adam, talebelerine ön alanda pres yapmaları konusunda talimat verdi.
Mücadele gücünün önemine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın "Oyunu geride kabul etmemeliyiz. Savunmaya gömülmememiz gerekiyor. Derbide fiziksel olarak ayakta olan kazanır. Ligin ilk yarısında evimizde yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Rakibimiz bize karşı saha içinde agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz" dediği öğrenildi.
