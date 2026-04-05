05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sergen Yalçın lider isimlere güveniyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde yıldız futbolcularına güveniyor.

05 Nisan 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 11:00
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Sergen Yalçın lider isimlere güveniyor!
Beşiktaş bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılarak, gizli hedefi olan ikincilik için umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekip dev maçı kazanırsa ikincilik yarışında ciddi bir şans yakalayacak. Beraberlik ve yenilgi halinde Beşiktaş'ın iddiası büyük ölçüde tükenecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın dev maçta lider oyuncularına çok güveniyor.

SERGEN YALÇIN LİDER İSİMLERE GÜVENİYOR

Murillo, Agbadou, Ndidi, Orkun, Cerny ve Hyeongyu Oh derbide Yalçın'ın en çok umut bağladığı isimler olarak öne çıkıyor. Büyük bir tecrübeye sahip olan Murillo ve Agbadou müsabakada savunmaya liderlik yapacak. Orta sahanın liderlik görevlerini kaptan Orkun ve Ndidi üstlenecek. Sağ kanatta yer alacak Cerny ve gol bölgesindeki Hyeongyu Oh ise hücumun liderleri olacak.

Teknik patron Sergen Yalçın'ın derbi öncesi bu oyuncularla bire bir toplantılar yaparak isteklerini aktardığı belirlendi. Lider isimlerden maçta üst düzey performans bekleyen siyah-beyazlı hocanın, "Derbiler takım karakteriyle kazanılır. Savunma, orta saha ve hücumda çok değerli oyunculara sahibiz. Liderlik özelliklerinizi sahaya yansıtmanız halinde kazanan taraf biz oluruz. Kupa maçını nasıl kazandıysak, Kadıköy'de yine galip gelebiliriz" diye konuştuğu aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
