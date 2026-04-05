Sergen Yalçın lider isimlere güveniyor!

Beşiktaş bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılarak, gizli hedefi olan ikincilik için umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı ekip dev maçı kazanırsa ikincilik yarışında ciddi bir şans yakalayacak. Beraberlik ve yenilgi halinde Beşiktaş'ın iddiası büyük ölçüde tükenecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın dev maçta lider oyuncularına çok güveniyor.
SERGEN YALÇIN LİDER İSİMLERE GÜVENİYOR
Murillo, Agbadou, Ndidi, Orkun, Cerny ve Hyeongyu Oh derbide Yalçın'ın en çok umut bağladığı isimler olarak öne çıkıyor. Büyük bir tecrübeye sahip olan Murillo ve Agbadou müsabakada savunmaya liderlik yapacak. Orta sahanın liderlik görevlerini kaptan Orkun ve Ndidi üstlenecek. Sağ kanatta yer alacak Cerny ve gol bölgesindeki Hyeongyu Oh ise hücumun liderleri olacak.
Teknik patron Sergen Yalçın'ın derbi öncesi bu oyuncularla bire bir toplantılar yaparak isteklerini aktardığı belirlendi. Lider isimlerden maçta üst düzey performans bekleyen siyah-beyazlı hocanın, "Derbiler takım karakteriyle kazanılır. Savunma, orta saha ve hücumda çok değerli oyunculara sahibiz. Liderlik özelliklerinizi sahaya yansıtmanız halinde kazanan taraf biz oluruz. Kupa maçını nasıl kazandıysak, Kadıköy'de yine galip gelebiliriz" diye konuştuğu aktarıldı.
