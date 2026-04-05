Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi!

NBA'de Detroit Pistons, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 116-93 yendi.



Xfinity Mobile Arena'da 76ers'a konuk olan Pistons, 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı mücadelede galip gelerek normal sezonun bitimine 4 maç kala Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi.



NBA'de 2007'den sonra ilk kez konferans liderliği elde eden Pistons'ta Tobias Harris 19, Jalen Duren ve Daniss Jenkins 16'şar sayıyla üst üste 3, sezonun 57. galibiyetine katkı sağladı.



Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta (43 galibiyet, 35 mağlubiyet) Tyrese Maxey 23 ve Paul George 20 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 23 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle bitirdi.



