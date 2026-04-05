05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Denver Nuggets galibiyeti uzatmalarda aldı!

Denver Nuggets, Nikola Jokić ile Victor Wembanyama arasındaki çekişmeye sahne olan karşılaşmada, San Antonio Spurs'ü uzatma periyodunda 136-134 mağlup etmeyi başardı.

calendar 05 Nisan 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 11:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Denver Nuggets, Nikola Jokic-Victor Wembanyama düellosuna sahne olan maçta San Antonio Spurs'ü uzatmada 136-134 mağlup etti.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Nuggets adına Nikola Jokic, 40 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son vererek sezonun 50. maçını kazanan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Christian Braun 21 ve Cameron Johnson 17 sayı üretti.

Batı Konferansı ikincisi Spurs'te (59 galibiyet, 19 mağlubiyet) Victor Wembanyama 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist, 5 blokla oynadı. Stephon Castle 20, Devin Vassell ve Julian Champagnie ise 18 sayı buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
