Denver Nuggets galibiyeti uzatmalarda aldı!

Denver Nuggets, Nikola Jokic-Victor Wembanyama düellosuna sahne olan maçta San Antonio Spurs'ü uzatmada 136-134 mağlup etti.
Ball Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Nuggets adına Nikola Jokic, 40 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son vererek sezonun 50. maçını kazanan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Christian Braun 21 ve Cameron Johnson 17 sayı üretti.
Batı Konferansı ikincisi Spurs'te (59 galibiyet, 19 mağlubiyet) Victor Wembanyama 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist, 5 blokla oynadı. Stephon Castle 20, Devin Vassell ve Julian Champagnie ise 18 sayı buldu.
