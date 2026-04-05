05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sergen Yalçın, Fenerbahçe planını hazırladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, oyuncularına ilk maçı örnek göstererek sakin olmalarını söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların derbide geride bekleyip kapılacak toplarla skor üretmesi bekleniyor.

05 Nisan 2026 09:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Derbideki oyun planını oyuncularına ezberleten deneyimli teknik direktörün, evlerinde kaybettikleri 3-2'lik derbiyi örnek gösterip, "Bu maçta agresifliği istemiyorum. Sakin olacaksınız. Gereksiz kart görmeyeceksiniz. Oyun planına sadık kalacaksınız." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi imha planı hazırlayan Yalçın'ın, ilk etapta kontrollü bir oyun tercih edip rakibi kendi sahasında karşılaması bekleniyor.

Deneyimli hocanın, maçın ilerleyen dakikalarında takımında oyun üstünlüğünün ele geçirilmesini istediği ve kapılacak topların ardından yapılacak hızlı hücumlarla skora gitmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe karşısında bu sezon ilk derbi zaferini yaşamayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
