Sergen Yalçın, Fenerbahçe planını hazırladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.
Derbideki oyun planını oyuncularına ezberleten deneyimli teknik direktörün, evlerinde kaybettikleri 3-2'lik derbiyi örnek gösterip, "Bu maçta agresifliği istemiyorum. Sakin olacaksınız. Gereksiz kart görmeyeceksiniz. Oyun planına sadık kalacaksınız." dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'yi imha planı hazırlayan Yalçın'ın, ilk etapta kontrollü bir oyun tercih edip rakibi kendi sahasında karşılaması bekleniyor.
Deneyimli hocanın, maçın ilerleyen dakikalarında takımında oyun üstünlüğünün ele geçirilmesini istediği ve kapılacak topların ardından yapılacak hızlı hücumlarla skora gitmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.
Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe karşısında bu sezon ilk derbi zaferini yaşamayı hedefliyor.
