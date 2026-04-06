06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Okan Buruk'tan derbilerde düşüş!

Galatasaray, Okan Buruk ile bu sezon derbilerde düşüş yaşadı.

calendar 06 Nisan 2026 09:50
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk yönetimindeki ilk 3 sezonunda oynadığı 6'şar derbide 4'er galibiyet elde eden Galatasaray, bu sezon yaptığı 5 büyük maçtan sadece 1'ini kazanabildi.

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk'un bu başarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon maçlarındaki performansı önemli rol oynamıştı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonlarda 3 büyük rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda yüzde 67 gibi son derece yüksek bir galibiyet oranı yakaladı. Bu 3 sezonun her birindeki 6'şar derbide 4'er galibiyet alan Buruk, bu sezon ise oynadığı 5 büyük maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, diğerlerinde 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Buruk'lu Galatasaray'ın derbilerdeki galibiyet oranı böylelikle yüzde 20'ye düşmüş oldu.

Galatasaray, ligde son derbisini 26 Nisan'da Fenerbahçe ile sahasında oynayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
