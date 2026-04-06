Göztepe'de Hande Naz'dan imza

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, iç transferde orta oyuncu Hande Naz Sunar'la yeniden anlaştı.



Sarı-kırmızılılar, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar ile 2026-27 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Hande" ifadelerine yer verdi.



Kadrosundaki 11 oyuncuyla vedalaşan Göztepe, iç transferde daha önce pasör Nursevil Gökbudak ve smaçör Ezgi Bektaş ile yeniden anlaşmıştı. İzmir ekibi, dış transferde ise Çinli smaçör Yushan Zhuang, Eczacıbaşı'ndan libero Aybüke Özel, Beşiktaş'tan orta oyuncu Zeynep Sude Demirel ve Kuzeyboru'dan Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak ile prensip anlaşmasına vardı.



