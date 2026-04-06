06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Göztepe'de Hande Naz'dan imza

Göztepe, orta oyuncu Hande Naz Sunar'la sözleşme yeniledi.

06 Nisan 2026 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Hande Naz'dan imza
Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, iç transferde orta oyuncu Hande Naz Sunar'la yeniden anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar ile 2026-27 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Hande" ifadelerine yer verdi.

Kadrosundaki 11 oyuncuyla vedalaşan Göztepe, iç transferde daha önce pasör Nursevil Gökbudak ve smaçör Ezgi Bektaş ile yeniden anlaşmıştı. İzmir ekibi, dış transferde ise Çinli smaçör Yushan Zhuang, Eczacıbaşı'ndan libero Aybüke Özel, Beşiktaş'tan orta oyuncu Zeynep Sude Demirel ve Kuzeyboru'dan Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak ile prensip anlaşmasına vardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
