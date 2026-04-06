06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, yeni sözleşme konusunda olumlu mesaj verdi.

06 Nisan 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve sık sık yeni sözleşme haberleriyle gündeme gelen Brezilyalı futbolcu, bu konuda önemli mesaj verdi.

Yeni sözleşme konusunda çok sakin olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Yeni sözleşme, zamanı geldiğinde imzalanacak. Real Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum. Bu konuda çok rahatım, başkanımıza çok güveniyorum. Madrid'e çocukken geldim. Her kulüpte olduğu gibi, burada da inişler ve çıkışlar olacağını biliyorum. Hayallerimin kulübünde çok şey öğrendim ve olgunlaştım." dedi.

Brezilyalı futbolcu, "Başkan Florentino Perez ile harika bir ilişkim var. Umarım yakında bir anlaşmaya varırız ve hayallerimin kulübünde yaşamaya devam edebilirim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Vinicius Junior, 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
