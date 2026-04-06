Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 16:35 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 16:35
Benzine zam var mı? 6 Nisan güncel benzin fiyatları
Küresel enerji piyasalarındaki bitmek bilmeyen dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol cephesinden gelen haberler, akaryakıt tabelalarını her gün yeniden belirliyor! Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen zam fırtınalarının ardından, haftanın ilk iş gününde yollara düşen ve depolarını doldurmak üzere istasyonların yolunu tutan milyonlarca araç sahibi, arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu sorguluyor: Benzine zam var mı? 6 Nisan 2026 Pazartesi günü benzin fiyatlarında yeni bir artış veya indirim beklentisi var mı, güncel pompa fiyatları kaç TL oldu? İşte akaryakıt piyasalarından sızan haftanın ilk kulis bilgileri ve tabelalardaki son durum...
Özel araç sahiplerinden ticari taksilere kadar herkesin bütçesini doğrudan ilgilendiren benzin fiyatlarındaki bu yüksek seyir, sürücüleri yakından takip etmeye zorluyor. Yeni haftaya başlarken kontak çeviren vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün benzin grubunda yeni bir fiyat güncellemesi var mı?
BUGÜN BENZİNE YENİ BİR ZAM GELECEK Mİ? (6 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 6 Nisan 2026 Pazartesi günü için benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.Tıpkı motorin grubunda olduğu gibi, benzin cephesinde de piyasalar yeni haftaya sakin bir giriş yaptı. Sektör temsilcilerinden alınan son dakika bilgilerine göre, uluslararası piyasalarda ve İtalya (Akdeniz) piyasasında hafta açılışında fiyatları değiştirecek büyüklükte keskin bir hareketlilik yaşanmadı. Bu nedenle, geçtiğimiz haftadan devreden mevcut fiyatlar haftanın ilk gününde de geçerliliğini korumaya devam ediyor.6 NİSAN 2026 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI LİSTESİYeni bir zammın ya da indirimin yansımadığı yeni haftanın ilk gününde, üç büyükşehrimizdeki güncel benzin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:İstanbul (Avrupa Yakası): 78.15 TLAnkara: 79.20 TLİzmir: 79.55 TL(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)
PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?Akaryakıt uzmanları, fiyatların belirlenmesinde rol oynayan döviz kuru ve brent petrol varil fiyatlarındaki gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Özellikle Orta Doğu'daki arz endişelerinin Brent petrolü yukarı yönlü baskılaması durumunda, hafta ortasından sonra benzin grubunda da tabelaların yeniden değişebileceği ve yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.