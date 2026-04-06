Benzine zam var mı? 6 Nisan güncel benzin fiyatları

Özel araç sahiplerinden ticari taksilere kadar herkesin bütçesini doğrudan ilgilendiren benzin fiyatlarındaki bu yüksek seyir, sürücüleri yakından takip etmeye zorluyor. Yeni haftaya başlarken kontak çeviren vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün benzin grubunda yeni bir fiyat güncellemesi var mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 6 Nisan 2026 Pazartesi günü için benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.

Tıpkı motorin grubunda olduğu gibi, benzin cephesinde de piyasalar yeni haftaya sakin bir giriş yaptı. Sektör temsilcilerinden alınan son dakika bilgilerine göre, uluslararası piyasalarda ve İtalya (Akdeniz) piyasasında hafta açılışında fiyatları değiştirecek büyüklükte keskin bir hareketlilik yaşanmadı. Bu nedenle, geçtiğimiz haftadan devreden mevcut fiyatlar haftanın ilk gününde de geçerliliğini korumaya devam ediyor.

Yeni bir zammın ya da indirimin yansımadığı yeni haftanın ilk gününde, üç büyükşehrimizdeki güncel benzin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 78.15 TL

Ankara: 79.20 TL

İzmir: 79.55 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)

PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Akaryakıt uzmanları, fiyatların belirlenmesinde rol oynayan döviz kuru ve brent petrol varil fiyatlarındaki gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Özellikle Orta Doğu'daki arz endişelerinin Brent petrolü yukarı yönlü baskılaması durumunda, hafta ortasından sonra benzin grubunda da tabelaların yeniden değişebileceği ve yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor.