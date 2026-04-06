06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
0-02'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Mustafa Gürsel: ''Sizi stada bekliyoruz''

Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel taraftarına seslendi.

06 Nisan 2026 18:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde tekin direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alan oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Mustafa Gürsel basın mensuplarına verdiği demeçte her maça ayrı hazırlandıklarını belirterek, "Her maç kendi içinde önemli. Yarın sahamızda Sarıyer ile oynayacağız, Sarıyer de buraya kazanarak geliyor. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi çalıştık, rakibimizi analiz ederek son hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sahaya da yansıtarak kendi seyircimizin önünde kazanarak ayrılmak istiyoruz. Seyircilerimizi destek için stada bekliyoruz." dedi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

 
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.