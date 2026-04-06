Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu

2026 Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist Ziraat Bankkart oldu. Ziraat Bankkart, yarı finalde İstanbul Gençlik'i 3-1 mağlup etti.

calendar 06 Nisan 2026 17:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikpor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

İstanbul Gençlikspor: Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Setler: 25-23, 25-18, 24-26, 25-20

Süre: 118 dakika

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
