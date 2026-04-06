Mert Hakan Yandaş'tan duygusal mesaj!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sürecin ardından dikkat çeken ve duygusal ifadeler içeren uzun bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra bugün burada sizlerle yeniden buluşabilmek, yaşadığım o sancılı süreci geride bırakıp temiz bir sayfa açabilmek benim için gerçekten tarif edilemez bir duygu.
Bu süreç bana en çok sabretmeyi, direnmeyi ve hepsinden önemlisi insanın en karanlık anında kimlerin elini uzatıp o karanlığı dağıttığını öğretti. Zaman zaman yorulduğum, sustuğum, içimde fırtınaların koptuğu anlar oldu elbette; ama bir gün olsun umudumu, bir an olsun inancımı kaybetmedim. Hayat, bizleri en zor sınavlarla sınarken aslında içimizdeki gerçek gücü keşfetmemizi istiyormuş. Asıl mesele, o sınavdan sadece sağ çıkmak değil; ruhundaki o sarsılmaz değerleri koruyarak geleceğe yürümektir.
Bu süreçte yanımda olan insanlara teşekkür etmeden önce özel olarak teşekkür etmem gereken bir kişi var. Süreç boyunca yaşadığımız bu zor durumda ilk günden son güne kadar her dakika benimle ve ailemle bir baba gibi ilgilendiği için Ali Koç başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Ona hayatımın sonuna kadar minnettar olacağım.
Bu çetin yolculukta yanımda dimdik duran başta canım aileme ve dostlarıma; varlıklarıyla bana nefes olan, bana inanmaktan bir an bile vazgeçmeyen büyük Fenerbahçe taraftarına ve camiasına şükranlarımı sunarım.
Kerim Rahmi Koç'a ve Yaz Yıldırım'a, ayrıca Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ve Ali Alper Alpoğlu'na, güncel ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimize bu zorlu yolda verdikleri destek için gönülden teşekkür ederim.
Bu zorlu dönemde hakkımı savunan kıymetli avukatlarım; Cem Uysaler, Mert Öcel, Serkan Sarıyaprak, Ece Uysaler, Uğur Töker, Batu Mosturoğlu, Cihan Öztürk, Hasan Yaşa, Doğukan Şenol, Canan Peker, Mehmet Akif Albayrak ve Oğuzhan Alhan'a özel bir parantez açmak istiyorum. Sizler sadece hukuki bir mücadele vermediniz; bana dost oldunuz, kardeş oldunuz. Sabrınız, emeğiniz ve her düştüğümde uzattığınız o el benim için karanlıktaki en parlak ışık oldu. Emeğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
Son olarak yaşadığım sürece dair de birkaç kelam etmek isterim: İlk günden beri kendinden emin, sadece ve sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini kalbinin en üst köşesine koymuş bir nefer olarak şunu söylemeliyim ki imza attığım ilk günden bu yana kulübümün aleyhine olacak en ufak bir düşüncem dahi olmamıştır. Tek derdi Fenerbahçe'nin başarısı ve bu camianın mutluluğu olan biri olarak bugün tüm kamuoyunun vicdanı tescil etmiştir.
Beni destekleyen, dualarını ve iyi dileklerini bir an olsun esirgemeyen başta büyük Fenerbahçe taraftarına olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınız bana cesaret, geleceğe dair sarsılmaz bir umut verdi.
Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla…
İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
-
9
İlker Yağcıoğlu'ndan derbi sonrası şampiyonluk iddiası
-
8
Sacha Boey yerine transfer!
-
7
MHK'nin eğitmenlerinden derbideki penaltı için rapor!
-
6
Galatasaray'da 3 oyuncuya neşter!
-
5
Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
-
4
Tüpraş Stadyumu'nda tepki pankartı!
-
3
Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok
-
2
Nihat Kahveci: "Temas var, penaltıya yakınım"
-
1
Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
- 20:24 Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!
- 20:01 Hentbolda 50. Yıl Federasyon Kupası'nın kura çekimi yapıldı
- 19:52 Mert Hakan Yandaş'tan duygusal mesaj!
- 19:12 Kenan Yıldız, "Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı" ödülünü aldı!
- 19:00 Kars'ta kayak ve snowboard kursları tamamlandı
- 18:51 Sivasspor'a Emirhan'dan kötü haber geldi
- 18:41 Okan Buruk'tan Konsantrasyon mesajı!
- 18:09 Mustafa Gürsel: ''Sizi stada bekliyoruz''
- 17:53 Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü
- 17:51 Hoffenheim'den Ozan Kabak kararı!
- 17:48 Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu
- 17:13 Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
- 16:51 İşte erteleme maçlarının hakemleri
- 16:46 Vaclav Cerny'den penaltı tepkisi: "İğrenç"
- 16:35 MHK'nin eğitmenlerinden derbideki penaltı için rapor!
- 16:27 Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber
- 16:23 Jari Litmanen, 55 yaşında futbola geri döndü!
- 16:11 34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı
- 15:58 Galatasaray'da plan: Bernardo Silva için transfer tarihi
- 15:44 En-Nesyri için sürpriz veda gelişmesi
- 15:44 Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!
- 15:17 Edoardo Bove'den Jose Mourinho itirafı!
- 14:58 İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
- 14:45 Manisa filesinde Sultanlar Ligi coşkusu
- 14:42 Egeliler için 3'üncü Lig'de hayati 180 dakika
- 14:27 Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması
- 14:09 Süper Lig'in dibi yanıyor!
- 14:08 Cooper Flagg NBA'i salladı: 3 günde 96 Sayı, LeBron'a karşı tarih yazdı
- 14:05 Manisa FK, Pendikspor'u ağırlayacak
- 13:56 Altay, kümede kalmanın eşiğinde
- 13:54 Maç sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Bebe toprağa verildi
- 13:49 Giannis'ten Bucks'a sert mesaj: "Tokat yemiş gibiyim..."
- 13:43 Aliağa Petkimspor diken üstünde
- 13:37 Bucks, Doc Rivers ile yollarını ayırabilir
- 13:35 Brown: "MIP ödülünü Queta hak ediyor"
- 13:34 Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü
- 13:34 Blazers, yeni sahiplik döneminde koç arayışına hız verdi
- 13:33 Doncic, iyileşme sürecini hızlandırmak için Avrupa'da özel tedavi arayacak
- 13:33 Karşıyaka, finaller öncesi formda
- 13:28 Göztepe'de Hande Naz'dan imza
- 13:21 Balıkesirspor, Play-Off'a abone oldu!
- 13:20 Yazın en büyük transferlerinden biri olabilir: Vinicius kararı bekleniyor
- 13:15 JR. NBA - BİDEV Türkiye Ligi'nde şampiyon belli oldu!
- 13:12 Alt liglerin play-off tarihleri açıklandı
- 13:12 Sacha Boey yerine transfer!
- 12:54 Tüpraş Stadyumu'nda tepki pankartı!
- 12:40 Manuel Ugarte için 40 milyon euro
- 12:38 Çorum FK, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak!
- 12:35 Ka Ying Rising tarih yazmaya devam ediyor
- 12:32 Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı!
- 12:21 Marius Sumudica'dan Mircea Lucescu için açıklama
- 12:13 Asensio'nun durumu; ilk MR'da görüntü yok
- 12:10 Gökhan Sazdağı, Beşiktaş taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı!
- 12:01 A Milli Kadınlar, Billie Jean King Kupası'na çıkıyor
- 11:56 Kerem Aktürkoğlu'nun en unutulmaz haftası
- 11:52 EuroLeague'de 9. ve son kez çift maç haftası başlıyor!
- 11:46 Galatasaray, Göztepe'de çıkış arayacak
- 11:39 Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
- 11:38 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor!
- 11:32 Mbaye Diagne, 1. Lig'de rekor peşinde
Atletico Madrid'den Ederson hamlesi!
Kenan Yıldız, "Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı" ödülünü aldı!
Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü
Hoffenheim'den Ozan Kabak kararı!
Bayern Münih'e Harry Kane'den iyi haber
Udinese ile Como golsüz berabere kaldı!
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
Vinicius Junior'dan yeni sözleşme açıklaması
Antoine Semenyo'den Rayan Cherki'ye büyük övgü
Yazın en büyük transferlerinden biri olabilir: Vinicius kararı bekleniyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20