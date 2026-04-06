06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
0-01'
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta, deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

calendar 06 Nisan 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 18:01
Fotoğraf: atalanta.it
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce ile Atalanya kozlarını paylaştı.

Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakayı Atalanta 3-0 kazandı.

Bergamo ekibine galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Giorgio Scalvini, 59. dakikada Nikola Krstovic ve 73. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 53'e yükselterek 6. sıradaki Roma'nın 1 puan gerisinde Avrupa iddiasını sürdürmeye devam etti.

Ev sahibi Lecce ise 27 puanla ateş hattında kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Atalanta gelecek hafta sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u ağırlayacak.

Lecce ise deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
