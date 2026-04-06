Atalanta üç gol ile güldü, iddiasını sürdürdü

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce ile Atalanya kozlarını paylaştı.



Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakayı Atalanta 3-0 kazandı.



Bergamo ekibine galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Giorgio Scalvini, 59. dakikada Nikola Krstovic ve 73. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 53'e yükselterek 6. sıradaki Roma'nın 1 puan gerisinde Avrupa iddiasını sürdürmeye devam etti.



Ev sahibi Lecce ise 27 puanla ateş hattında kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Atalanta gelecek hafta sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u ağırlayacak.



Lecce ise deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.



