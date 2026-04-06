Nihat Kahveci: "Temas var, penaltıya yakınım"

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kazandığı penaltıyı ve hakem Yasin Kol'un performansını değerlendirdi.

calendar 06 Nisan 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 11:00
Hakem Yasin Kol'un derbi performansını yorumlayan Nihat Kahveci, "Hakem çok kötüydü, penaltı pozisyonundan ayrı söylüyorum. Vermediği sarılar… Oh'a bir tane faul var, ya Brown ya Oosterwolde yaptı; orta saha bomboş, kontraya çıkacak Beşiktaş dakika 81. Bak 81, bomboş… Faul, doğru ama bırak aksın oyun. Yasin Kol futbolun F'sini bilmiyor. Biraz futbolu öğrenin. Hakemlerimiz çok kötü." dedi.

"PENALTIYA YAKINIM"

Kontraspor Youtube kanalında penaltı pozisyonunu değerlendiren Kahveci, "Fenerbahçeliye göre penaltı, Galatasaray ve Beşiktaşlıya göre değil. Tartışılan konu ne? Pozisyon dışarıda mı, içeride mi? Topa dokunma, yani Agbadou'nun kaydığı an, bana göre dışarıda. İlk dokunduğu an dışarıda dokunuyor hafif topa. Kaydığında o vücut gider... Penaltıyı neden çaldı, Agbadou'nun içeride Nene'ye müdahalesi var diye çaldı. Kaymaya devam ederken Nene'ye teması var. Yoruma açık pozisyon. Penaltıya yakınım. Benim görüşüm bu. Temas var ve ben ceza sahası içinde görüyorum bu teması. Süpürdü… Aynı pozisyon Beşiktaş'a olsa penaltı istenirdi." ifadelerini kullandı.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
