05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Kadıköy'de umut Kerem Aktürkoğlu ile yeşerdi

Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergiledi. 1 net pozisyondan yararlanamayan Kerem, 90+11'de attığı penaltı golüyle takımını yarışta tuttu.

calendar 06 Nisan 2026 09:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla dikkat çekti.

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı, dev derbiye yedek kulübesinde başladı.

62'inci dakikada Musaba'nın yerine oyuna dahil olan milli oyuncu, takımını rakip kaleye taşıdı. 74'te savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Ersin'le karşı karşıya kalan sarı-lacivertli futbolcu, bu pozisyonda günün başarılı ismi Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. 90+8'de Nene'nin düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem, takımını hem zaferi getiren hem de zirve yarışının içinde tutan golü kaydetti.

LİGDE 9 GOLLÜK KATKI YAPTI

Trabzonspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kerem, böylece Süper Lig'deki 5'inci golünü kaydetti. 4 de asisti bulunan milli yıldız, Fenerbahçe'ye ligde tam 9 gollük katkı yaptı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Kerem maç sonrası şöyle konuştu: "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil, kendi futbolumuza ve galibiyetlerimize odaklanacağız. Maalesef her şey bizim elimizde değil. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.