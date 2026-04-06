Kadıköy'de umut Kerem Aktürkoğlu ile yeşerdi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla dikkat çekti.
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı, dev derbiye yedek kulübesinde başladı.
62'inci dakikada Musaba'nın yerine oyuna dahil olan milli oyuncu, takımını rakip kaleye taşıdı. 74'te savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Ersin'le karşı karşıya kalan sarı-lacivertli futbolcu, bu pozisyonda günün başarılı ismi Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. 90+8'de Nene'nin düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem, takımını hem zaferi getiren hem de zirve yarışının içinde tutan golü kaydetti.
LİGDE 9 GOLLÜK KATKI YAPTI
Trabzonspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kerem, böylece Süper Lig'deki 5'inci golünü kaydetti. 4 de asisti bulunan milli yıldız, Fenerbahçe'ye ligde tam 9 gollük katkı yaptı.
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Kerem maç sonrası şöyle konuştu: "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil, kendi futbolumuza ve galibiyetlerimize odaklanacağız. Maalesef her şey bizim elimizde değil. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız."
