Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a terapi!

Galatasaray'da teknik heyetten Uğurcan Çakır için moral hamlesi geldi.
Milli file bekçisi, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta bordo-mavili taraftarların büyük tepkisine maruz kaldı.
30 yaşındaki file bekçisi, taraftarın tepkisiyle birlikte alınan mağlubiyetin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadı.
Trabzonspor ile oynanan maçın ardından doğum günü kutlanan Uğurcan Çakır için teknik heyetten de önemli bir hamle geldi.
Galatasaray'da teknik heyet, Göztepe ile oynanacak erteleme maçı öncesi Uğurcan Çakır ile özel olarak görüştü ve milli eldivene destek verdi.
