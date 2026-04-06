06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0DA
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Blazers, yeni sahiplik döneminde koç arayışına hız verdi

Portland Trail Blazers, Tom Dundon'ın kulübün yeni çoğunluk hissedarı olarak görevi devralmasının ardından, şimdiden yeni başantrenör arayışlarına başlamış durumda.

calendar 06 Nisan 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Blazers, yeni sahiplik döneminde koç arayışına hız verdi
Portland Trail Blazers, Tom Dundon'ın kulübün yeni çoğunluk hissedarı olarak görevi devralmasının ardından, şimdiden yeni başantrenör arayışlarına başlamış durumda.

NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Blazers yönetimi, sezon sonunda takımın başına geçebilecek adayları belirlemek adına koç piyasasını "aktif şekilde araştırıyor".

Stein, konuyla ilgili olarak, "Lig kaynakları, Dundon'un sezon sonunda Portland'ın potansiyel seçeneklerini daha iyi değerlendirebilmek adına koçluk piyasasını aktif şekilde incelediğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.

Chauncey Billups, son dört sezondur takımın başantrenörlüğünü yürütüyordu. Ancak ABD genelinde gündeme gelen bahis skandalındaki rolü nedeniyle NBA tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör Tiago Splitter geçici başantrenörlük görevini üstlendi. Brezilyalı eski uzun oyuncunun liderliğinde Blazers'ın, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez sezonu galibiyet yüzdesi pozitif şekilde tamamlama ihtimali bulunuyor.

Portland ekibi, 40 galibiyet - 38 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alarak Play-In Turnuvası'na katılmaya hazırlanıyor.

Deni Avdija'nın yükselen performansı ve Damian Lillard'ın Aşil tendon sakatlığından dönüşünün yaklaşmasıyla birlikte Blazers, 2026-27 sezonunun en dikkat çekici takımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
