Blazers, yeni sahiplik döneminde koç arayışına hız verdi

Portland Trail Blazers, Tom Dundon'ın kulübün yeni çoğunluk hissedarı olarak görevi devralmasının ardından, şimdiden yeni başantrenör arayışlarına başlamış durumda.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Blazers yönetimi, sezon sonunda takımın başına geçebilecek adayları belirlemek adına koç piyasasını "aktif şekilde araştırıyor".



Stein, konuyla ilgili olarak, "Lig kaynakları, Dundon'un sezon sonunda Portland'ın potansiyel seçeneklerini daha iyi değerlendirebilmek adına koçluk piyasasını aktif şekilde incelediğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.



Chauncey Billups, son dört sezondur takımın başantrenörlüğünü yürütüyordu. Ancak ABD genelinde gündeme gelen bahis skandalındaki rolü nedeniyle NBA tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırıldı.



Bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör Tiago Splitter geçici başantrenörlük görevini üstlendi. Brezilyalı eski uzun oyuncunun liderliğinde Blazers'ın, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez sezonu galibiyet yüzdesi pozitif şekilde tamamlama ihtimali bulunuyor.



Portland ekibi, 40 galibiyet - 38 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alarak Play-In Turnuvası'na katılmaya hazırlanıyor.



Deni Avdija'nın yükselen performansı ve Damian Lillard'ın Aşil tendon sakatlığından dönüşünün yaklaşmasıyla birlikte Blazers, 2026-27 sezonunun en dikkat çekici takımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.



