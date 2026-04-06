06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Galatasaray, Göztepe'de çıkış arayacak

Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı erteleme maçını çıkış fırsatı olarak görüyor.

calendar 06 Nisan 2026 11:46
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Göztepe'de çıkış arayacak
Liverpool limanında Avrupa defterini kapatan Galatasaray, Karadeniz'de Trabzonspor'a mağlup olarak hasar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'yi yenerek Ege'de kötü gidişata son vermek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a kötü bir futbolla 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışında bordo-mavililerin kendisine yaklaşmasına izin veren sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle erteleme maçı daha da kritik hale geldi.

Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda erteleme maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Galatasaray, İzmir'den 3 puanla ayrılıp, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aradaki farkı 4'e çıkarmayı hedefliyor.

EKSİKLİKLER DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Liverpool maçında sakatlık yaşayan ve kolundan ameliyat geçiren Victor Osimhen, Göztepe deplasmanında da forma giyemeyecek. Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara'nın da bu maçta ilk 11'de forma giymesi zor gözüküyor. Sara'nın duruma göre maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da Göztepe karşısında forma giymeyecek.

LEROY SANE DÖNÜYOR

Galatasaray'da kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane, Göztepe karşısında oynayabilecek. Trabzon deplasmanında üretkenlikte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Alman yıldızı çarşamba günü oynatması bekleniyor.

Puan Durumu
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
