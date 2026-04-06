Galatasaray'da Leroy Sane'nin büyük hedefi!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor.
CEZA SONRASI İLK 11
Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Alman futbolcu, iki maçlık cezasını tamamladı.
Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak erteleme maçında 30 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
Galatasaray'da bu sezon dalgalı bir performans ortaya koyan Sane, ligin son diliminde formayı kaybetmek istemiyor.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ
Almanya'nın Mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında kadroda yer alan ve bu karar tartışmalara neden olan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısa bölümünde kalitesini ortaya koyup, tartışmalara son vermek ve Almanya ile Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
