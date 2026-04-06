05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Galatasaray'da Leroy Sane'nin büyük hedefi!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, ligin kalanında sergileyeceği performansla Almanya ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyor.

calendar 06 Nisan 2026 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor.

CEZA SONRASI İLK 11

Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Alman futbolcu, iki maçlık cezasını tamamladı.

Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak erteleme maçında 30 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Galatasaray'da bu sezon dalgalı bir performans ortaya koyan Sane, ligin son diliminde formayı kaybetmek istemiyor.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Almanya'nın Mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında kadroda yer alan ve bu karar tartışmalara neden olan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısa bölümünde kalitesini ortaya koyup, tartışmalara son vermek ve Almanya ile Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
