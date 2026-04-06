Galatasaray'da 3 oyuncuya neşter!

Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında kaybetti ama bu kadar etkisiz ve kötü bir futbol beklenmiyordu. Hele de Victor Osimhen'in yokluğunda şans bulan Mauro Icardi'den...
GÖZTEPE MAÇINDA NEŞTER
Çok etkisiz kalan ve fiziği yetersiz görünen Arjantinli golcü ile birlikte Jakobs ve Lang da performansı vasatın altında kalan isimlerdendi. Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Göztepe mücadelesinde neşter kararı aldı.
Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Leroy Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. Okan Buruk, ileri uçta Barış Alper ile Roland Sallai arasında karar verecek.
Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde ise stoperde Wilfried Singo görev yapacak. Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1'e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4'e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.
GÖZTEPE MAÇINDA NEŞTER
Çok etkisiz kalan ve fiziği yetersiz görünen Arjantinli golcü ile birlikte Jakobs ve Lang da performansı vasatın altında kalan isimlerdendi. Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Göztepe mücadelesinde neşter kararı aldı.
Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Leroy Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. Okan Buruk, ileri uçta Barış Alper ile Roland Sallai arasında karar verecek.
Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde ise stoperde Wilfried Singo görev yapacak. Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1'e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4'e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.