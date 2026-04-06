05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Galatasaray'da 3 oyuncuya neşter!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak erteleme maçında Ismail Jakobs, Noa Lang ve Mauro Icardi'yi kulübeye çekecek.

06 Nisan 2026 08:05
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında kaybetti ama bu kadar etkisiz ve kötü bir futbol beklenmiyordu. Hele de Victor Osimhen'in yokluğunda şans bulan Mauro Icardi'den...

GÖZTEPE MAÇINDA NEŞTER

Çok etkisiz kalan ve fiziği yetersiz görünen Arjantinli golcü ile birlikte Jakobs ve Lang da performansı vasatın altında kalan isimlerdendi. Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Göztepe mücadelesinde neşter kararı aldı.

Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Leroy Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. Okan Buruk, ileri uçta Barış Alper ile Roland Sallai arasında karar verecek.

Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde ise stoperde Wilfried Singo görev yapacak. Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1'e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4'e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
