05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fatih Tekke: "Alınlarınızdan öpüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Galatasaray maçı sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.

06 Nisan 2026 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Alınlarınızdan öpüyorum'
Trabzonspor sezon başından itibaren yazdığı hikayeyi Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle çok farklı seviyeye taşıdı.

Maçla birlikte şehirde, 'şampiyonluk' söylemleri ön plana çıkarken, hem teknik direktör Fatih Tekke hem de Başkan Ertuğrul Doğan biraz daha temkinli olunması çağrısında bulundu. Ancak kendilerinden 5 kat fazla bütçeyle kurulan rakiplerine karşın verilen zirve mücadelesi "Peri masalı!" olarak yorumlandı.

Bu hikayenin baş mimarlarından olan Fatih Tekke maçın ardından soyunma odasına koşarak oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Tebrik ediyorum sizi. Son yıllarda bu kadar karakterli, inanarak oynayan bir takım görmedim. Sadece bizim gelenek ve göreneklerimizde yapılacak tek bir şey var, alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Sonra futbolcuları tek tek dolaşarak alınlarından öpen Tekke'nin oldukça da duygulandığı bildirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ise önce saha kenarında ardından ise soyunma odasında duygularına hakim olmakta zorlandı.

Futbolcuları tebrik eden başkan Doğan, "Çok güzel bir hikaye yazıyorsunuz, sizinle gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
