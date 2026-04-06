Fatih Tekke: 'Alınlarınızdan öpüyorum'

Trabzonspor sezon başından itibaren yazdığı hikayeyi Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle çok farklı seviyeye taşıdı.
Maçla birlikte şehirde, 'şampiyonluk' söylemleri ön plana çıkarken, hem teknik direktör Fatih Tekke hem de Başkan Ertuğrul Doğan biraz daha temkinli olunması çağrısında bulundu. Ancak kendilerinden 5 kat fazla bütçeyle kurulan rakiplerine karşın verilen zirve mücadelesi "Peri masalı!" olarak yorumlandı.
Bu hikayenin baş mimarlarından olan Fatih Tekke maçın ardından soyunma odasına koşarak oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Tebrik ediyorum sizi. Son yıllarda bu kadar karakterli, inanarak oynayan bir takım görmedim. Sadece bizim gelenek ve göreneklerimizde yapılacak tek bir şey var, alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı.
Sonra futbolcuları tek tek dolaşarak alınlarından öpen Tekke'nin oldukça da duygulandığı bildirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ise önce saha kenarında ardından ise soyunma odasında duygularına hakim olmakta zorlandı.
Futbolcuları tebrik eden başkan Doğan, "Çok güzel bir hikaye yazıyorsunuz, sizinle gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.
